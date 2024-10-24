Yangın anında korkutan patlama kamerada!

24 Ekim 2024 09:38 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:38

İzmir'de bir evde çıkan yangında mutfakta bulunan tüp bomba gibi patladı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir​'in Buca​ ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde gece saatlerinde yangın​ çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Çevredeki vatandaşların yangını izlediği sırada bir patlama​ meydana geldi. Patlama sonrası alevler metrelerce yükselirken, çevrede büyük panik yaşandı.

KORKUYLA KAÇIŞTILAR

Tüpten kaynaklandığı tahmin edilen patlama, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama sesiyle birlikte insanların korkuyla kaçıştığı ve alevlerin hızla yükseldiği anlar yer aldı.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek üzere incelemeler devam ediyor.