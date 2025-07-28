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 | Ceyda Altun

Yangına müdahale mahalleliden geldi! Yorgun bedenleri kameralara işte böyle yansıdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken mahalle sakinleri de çalışmalara kendi imkanlarıyla destek verdi. Vatandaşların yangın sonrası çekilen fotoğrafları verilen emeği gözler önüne serdi. Mahalleli verdiği destekten sonra büyük takdir topladı.

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Yangına müdahale mahalleliden geldi! Yorgun bedenleri kameralara işte böyle yansıdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:42

'da dün öğlen saatlerinde Yılmazköy Mahallesi’nde zirai alanda başlayan rüzgarla birlikte zaman zaman ormanlık alanı da etkiledi. Yangın sonrası orman ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Yangına müdahale mahalleliden geldi! Yorgun bedenleri kameralara işte böyle yansıdı

ZARARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yangın bölgesinde ekiplerin en büyük destekçisi ise çalışmalara destek veren mahalle sakinleri oldu. Ellerine aldıkları kürek, tırmık ve çapalarla alevlerin yeşil örtüye verdiği zararı engellemeye çalıştılar. Yangın kontrol altına alınırken, mahalle sakinlerinin verdiği mücadele ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Yangına müdahale mahalleliden geldi! Yorgun bedenleri kameralara işte böyle yansıdı

KÜREK VE TIRMIKLARLAMÜCADELE VERDİLER

Yangın söndürme çalışmalarından dönen vatandaşların ellerinde kürek ve tırmıklarla verdikleri mücadele ve yorgun bedenleri fotoğraf karelerine yansıdı. Mahalle sakinlerinin ekiplere verdiği destek takdir topladı.

Yangına müdahale mahalleliden geldi! Yorgun bedenleri kameralara işte böyle yansıdı
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#yangın
#orman yangını
#aydın
#Yılmazköy
#Vatandaş Desteği
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