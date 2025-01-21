Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'den açıklama geldi! 'Acıyı yürekten paylaşıyoruz'

21 Ocak 2025 23:20 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:25

Türkiye'yi kahreden otel yangınında tablo ağırlaşırken yangının meydana geldiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'den ilk açıklama geldi. Otelin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz" ifadelerine yer verildi.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Bolu Kartakkaya'daki yangın faciasında ünlü profesör ve kızı da hayatını kaybetti

Bolu Kartakkaya'daki yangın faciasında ünlü profesör ve kızı da hayatını kaybetti

Bolu​'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde yüzlerce insanın bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi hüzne boğan haberin ardından soruşturma başlatılırken işletme sahibinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kartalkaya'da 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'den ise ilk resmi açıklama geldi.

"ACIYI YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ"

Yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirten otel yetkilileri yaşanan kayıplardan dolayı üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

İşte Grand Kartal Otel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın​ nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz.

"YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"