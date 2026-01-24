Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonun detayları şaşkına çevirdi. Adliyeye sevk edilen 61 kişiden 24’ü tutuklanırken, şüphelilerin, yapay zeka ile oluşturdukları sahte kadın profilleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 11:31

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonunun düğmesine bastı. Liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma kapsamında şüphelilerin 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve oynattığı tespit edildi. Operasyonun detayları ise şaşkına çevirdi.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun

EKİPLER AYLARCA İZ SÜRDÜ

Kocaeli polisi, örgütü deşifre etmek için 3 ay boyunca aralıksız takip gerçekleştirdi. Yapılan izlemelerde örgütün Kocaeli merkezli yönetildiği ancak lider kadronun farklı illerde konuşlandığı tespit edildi.
Takip sonucunda lideri B.E.Ö.'nün izi Kayseri'de bulundu. Lider B.E.Ö, yönetimi sağladığı "dijital ofis" içerisinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun

483 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi.
Harekete geçen ekipler, 20 Ocak'ta 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 61 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, dün tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun

YAPAY ZEKA İLE BÜYÜK TUZAK

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, örgütün çalışma yöntemine dair çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, teknolojisi kullanarak sahte kadın profilleri oluşturdukları tespit edildi. Örgüt üyelerinin bu sahte profillerle kumar odalarında "atış yapma" adı altında coin (sanal para) topladıkları, ayrıca kumardan kazanan kullanıcılardan komisyon alarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Teknik incelemede, yasa dışı bahis oynatılan 5 farklı mobil uygulamanın IP adreslerinin Kocaeli üzerinden kurulduğu saptandı. Öte yandan operasyon sırasında basılan evlerde, sistemin 7/24 aktif kalmasını sağlamak amacıyla çok sayıda cep telefonu ve tabletin sürekli şarja takılı vaziyette olduğu görüldü.

Yapay zekayla kadın olup tuzak kurdular! 483 milyon liralık büyük vurgun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Bayğaralar suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gözaltılar var
Esnaf için flaş talep! TESK, indirimli elektrik için düğmeye bastı
ETİKETLER
#yapay zeka
#kumar
#siber suç
#yasa dışı bahis
#örgüt
#Para Aklama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.