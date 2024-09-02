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Yargıtay savcısına saldırı olayında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklandı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 18:31 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:39

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde gittiği Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından otopark sırasında saldırıya uğramıştı. Yumruk ve tekmelere maruz kalan savcı İşçimen'e saldıran ve gözaltına alınan iki kişi de tutuklandı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını izlemek için Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti. Karşılaşma dönüşü otoparkta ödeme yapmak isteyen İşçimen, saldırıya uğradı. Gözaltına alınan iki saldırgan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargıtay savcısına saldırı olayında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklandı - 1. Resim

NE OLMUŞTU? 

Ekol Haber’den Gökay Usanmaz’ın haberine göre Fenerbahçe maçı sonrası akrabası ile otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye yöneldi. Bu sırada otopark görevlisi 'sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını' söyleyerek beklemesini savcıya iletti. Arkasındaki E.G ile T.T İlgün bekledikleri süreyi uzun bularak selektör ve kornaya bastı.

Yargıtay savcısına saldırı olayında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklandı - 2. Resim

Araçtan inen iki kişi savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etti. İşmen’in kendisinin ‘savcı’ olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Darbelerle yere yığılan savcıyı darbetmeye devam eden iki zanlının görüntüsü otopark kamerasına anbean yansıdı.

Yargıtay savcısına saldırı olayında yeni gelişme: İki şüpheli tutuklandı - 3. Resim

Yaşadığı olayın ardından Kadıköy İskele Polis Merkezi'ne giden savcı İşmen, polislerin yardımıyla hastaneye götürülerek darp raporu aldı. İşmen iki saldırgandan da şikayetçi oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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