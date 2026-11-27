Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'da boş bulunan 10 üyelik kadrosundan 5'i için önceki gün seçim yaptı. HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a seçilen 5 üye belli oldu.

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HABERİN ÖZETİ Yargıtay'a 5 yeni üye: HSK kararı Resmi Gazete'de Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'daki boş 10 üyelik kadrosundan 5'i için seçim yaparak yeni üyeleri belirledi. Yargıtay üyeliğine Mehmet Beşir Güven, Murat Öztürkten, Leyla Taşkoparan, Barış Duman ve Mehmet Tuncer seçildi. HSK Genel Kurulunun 25 Kasım 2026 tarihli ve 1543 sayılı seçim kararı, 27 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlandı.

YARGITAY'A SEÇİLEN 5 YENİ ÜYE

Buna göre Yargıtay üyeliğine seçilen 5 isim şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer

HSK KARARI RESMİ GAZETE'DE

HSK Genel Kurulunun 25 Kasım 2026 tarihli ve 1543 sayılı seçim kararı, 27 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlandı.