Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı

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İstanbul
Kayseri’de mahkemeye başvuran çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davacı kadın elinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını öne sürerken aynı zamanda kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediğini iddia etti.
Davalı erkek ise eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açtı. Erkek, eşinin telefonundaki WhatsApp hesabını, kadının iş bilgisayarından giriş yaptığı web üzerinden takip etmeye başladığı ortaya çıktı.
İlk derece mahkemesi, eşinin bilgisi ve rızası olmadan bilgisayarına bağlanıldığı ve yazışmaların bu şekilde elde edildiğini belirterek erkeği ağır kusurlu buldu.
Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasını değerlendiren Kayseri 2. Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.
Erkeğin, kadının başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan dava ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
Temyiz üzerine Yargıtay, bir delilin hukuken geçerli ispat aracı sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı ve ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Daire, kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmederken çocuk için nafaka ödenmesine de karar verdi.