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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:02

Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı

Eşinin yazışmalarını gizlice takip edenlere Yargıtay’dan kötü haber geldi. Eşlerin gizli takibini hukuka aykırı olarak nitelendiren yüksek mahkeme, boşanma davasında takip eden eşi ağır kusurlu bularak emsal bir karara imza attı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:02

Kayseri’de mahkemeye başvuran çift karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davacı kadın elinin başka bir kadınla ilişki yaşadığını öne sürerken aynı zamanda kendisine ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediğini iddia etti.

HABERİN ÖZETİ

Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'de görülen karşılıklı boşanma davasında, eşinin WhatsApp hesabını rızası olmadan web üzerinden takip eden erkek ağır kusurlu bulundu ve Yargıtay kadın lehine tazminat ile nafakaya hükmetti.
Kayseri 2. Aile Mahkemesi, eşinin bilgisayarına bilgisi ve rızası olmadan bağlanıp yazışmaları elde eden erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.
Erkeğin, eşinin zina yaptığı iddiasına dayanan davası ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.
Yargıtay, delilin geçerli sayılması için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yargıtay, ortak çocuğun velayetini anneye verirken çocuk için nafaka ödenmesine karar verdi.
Kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Davalı erkek ise eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açtı. Erkek, eşinin telefonundaki WhatsApp hesabını, kadının iş bilgisayarından giriş yaptığı web üzerinden takip etmeye başladığı ortaya çıktı.  

Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı

HABERSİZ TAKİP AĞIR KUSUR SAYILDI

İlk derece mahkemesi, eşinin bilgisi ve rızası olmadan bilgisayarına bağlanıldığı ve yazışmaların bu şekilde elde edildiğini belirterek erkeği ağır kusurlu buldu.

Taraflar arasındaki karşılıklı boşanma davasını değerlendiren Kayseri 2. Aile Mahkemesi, boşanmaya sebep olan olaylarda erkeği ağır, kadını ise hafif kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi.

Erkeğin, kadının başka bir erkekle zina yaptığı iddiasına dayanan dava ise ispatlanamadığı gerekçesiyle reddedildi.

Yargıtay'dan emsal eş takibi kararı: Gizlice WhatsApp inceleyen eş ağır kusurlu sayıldı

 

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ 

Temyiz üzerine Yargıtay, bir delilin hukuken geçerli ispat aracı sayılabilmesi için hukukun izin verdiği yöntemlerle elde edilmesi gerektiğini vurguladı ve ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Daire, kadın lehine 500 bin lira maddi, 800 bin lira manevi tazminata hükmederken çocuk için nafaka ödenmesine de karar verdi.

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