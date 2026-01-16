Menü Kapat
Yarıyıl tatili başlıyor! 18 milyon öğrenci karne alacak

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karnelerini alacak. Öğrenciler birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 08:32

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün karnelerin alınmasıyla sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alacak.

"GELİŞİM RAPORU" VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.

Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

"Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

