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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 00:03

Yaş sınırı getiren sosyal medya düzenlemesi nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş yönetmeliğin detaylarını açıkladı

15 yaşından küçükler için sosyal medya erişimini sınırlayan düzenlemeyle ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uygulama hakkında bilgi veren bir açıklama yaptı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Yaş sınırı getiren sosyal medya düzenlemesi nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş yönetmeliğin detaylarını açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 00:03
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 00:03

, 15 yaşından küçük olanlara sosyal medyaya erişimi sınırlayan kanunla ilgili yönetmelikle ilgili açıklamada bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Yaş sınırı getiren sosyal medya düzenlemesi nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş yönetmeliğin detaylarını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini sınırlayan yönetmelikle ilgili detayları açıkladı.
Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenleme doğrultusunda e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulaması zorunlu kılınıyor.
15–18 yaş grubundaki çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerikler sunulması sağlanıyor.
Anne babaların denetim imkanları güçlendirilirken, sosyal medya platformlarının yükümlülükleri ve sorumlulukları artırılıyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Bakan Göktaş, hesabından yaptığı açıklamada "Resmi Gazete’de yayımlanan ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz." cümlesine yer verdi.

Yaş sınırı getiren sosyal medya düzenlemesi nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş yönetmeliğin detaylarını açıkladı

e-DEVLET ÜZERİNDEN YAŞ DOĞRULAMASI YAPILACAK

Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda Kapısı üzerinden yaş doğrulamasını zorunlu kılıyoruz.

15–18 yaş grubundaki çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerikler sunulmasını sağlıyoruz. Anne babaların denetim imkanlarını güçlendiriyoruz. Sosyal medya platformlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını artırıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun."

 

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ETİKETLER
#sosyal medya
#E-Devlet
#yönetmelik
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#Resmî Gazete
#Gündem
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