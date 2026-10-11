Yaş sınırı getiren sosyal medya düzenlemesi nasıl uygulanacak? Bakan Göktaş yönetmeliğin detaylarını açıkladı

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşından küçük olanlara sosyal medyaya erişimi sınırlayan kanunla ilgili yönetmelikle ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz." cümlesine yer verdi.
Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik’in Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile çocuklarımızı dijital dünyanın risklerinden koruma ve onlara güvenli dijital alanlar sunma kararlılığımızı somut adımlarla güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda e-Devlet Kapısı üzerinden yaş doğrulamasını zorunlu kılıyoruz.
15–18 yaş grubundaki çocuklara, yaşlarına ve gelişimlerine uygun içerikler sunulmasını sağlıyoruz. Anne babaların denetim imkanlarını güçlendiriyoruz. Sosyal medya platformlarının yükümlülüklerini ve sorumluluklarını artırıyoruz. Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru ve geleceğimiz için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Evlatlarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun."