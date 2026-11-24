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İstanbul
Adana'da yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından temin ettikleri yazılımlarla internet siteleri kurarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Altı ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kentte ofis kurdukları, yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi.
Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık para trafiği saptandı. Ayrıca şebekenin, banka hesaplarını kullandıran kişilere aylık yaklaşık 70 bin lira sabit ödeme yaptığı ve gerçekleştirilen her işlem için ek prim verdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.