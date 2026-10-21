İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı çetelere gerçekleştirilen dev operasyona ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ile 34 milyarlık vurgun: 123 şüpheli hakkında adli işlem İçişleri Bakanlığı, 9 il merkezli olarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında şüphelilerin 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi. Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yapıldığı ve vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağlandığı saptandı. Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldü.

34 MİLYAR 760 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "9 İl merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 milyar 760 milyon lira para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

YASA DIŞI BAHİS, DOLANDIRICILIK, KİŞİSEL VERİLERE YETKİSİZ ERİŞİM…

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2112793150548766786