Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 16 Ekim 2026 tarihinde Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 101 şüpheli hakkında karar çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yasa dışı bahis üzerinden 7,1 milyar liralık vurgun: 78 şüpheli tutuklandı Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 101 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilenlerden 78'i tutuklandı ve 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir merkezli 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin ülke genelinde çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ile GSM hattı temin ederek para nakline aracılık ettikleri iddia edildi.

78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 99 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden 78'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7,1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmiş, 101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

ORGANİZE SUÇ ZİNCİRİ

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddia edilmişti.