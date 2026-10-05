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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:26

Yasin Kol'un hesabı didik didik edildi: Maç sırasında paralar havalarda uçuşmuş

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un hesap hareketleri didik didik edildi ve MASAK raporunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Raporda Kol'un aynı maçta görev aldığı bazı hakemlerle para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:26

hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda yer verilen incelemesinde, Kol'un 11 bankada 50 hesabı ve 41 farklı IBAN numarasının bulunduğu belirtildi. Hesap kayıtlarında meslek bilgilerinin farklı şekillerde yer aldığı, SGK kayıtlarına göre ise Mart 2018-Ağustos 2026 arasında bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarıldı.

HABERİN ÖZETİ

Yasin Kol'un hesabı didik didik edildi: Maç sırasında paralar havalarda uçuşmuş

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün MASAK incelemesi, Süper Lig hakemi Yasin Kol'un hesaplarındaki şüpheli para hareketlerini ve diğer hakemlerle olan para transferlerini ortaya çıkardı; Kol, "şike ve teşvik primi" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildi.
Yasin Kol'un 11 bankada 50 hesabı ve 41 farklı IBAN numarası bulunuyor; hesap kayıtlarında meslek bilgileri farklılık gösteriyor.
Kol'un hesaplarındaki işlem hacmi 2020'den sonra belirgin şekilde artış göstermiş, 2026 yılında yaklaşık 22,3 milyon lira giriş ve 40,8 milyon lira çıkış gerçekleşmiş.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakemlik ödemesi alan Kol'un 2018-2026 arasındaki dış kaynaklı transfer girişinin 6,8 milyon lirası TFF'den gelmiş.
Kol'un aynı maçta görev aldığı hakemlerle maçtan 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasında 64 bankacılık transferi gerçekleştirdiği ve bu transferlerin çoğunun 100 ile 5 bin lira arasında değiştiği belirtilmiş.
Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemciler hakkında işlem yapılmış, Yasin Kol tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

Raporda, Kol'un hesaplarındaki işlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığı, bu artışın 2024-2026 döneminde hızlandığı kaydedildi. 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22,3 milyon lira giriş olurken, 40,8 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği belirtildi.

Yasin Kol'un hesabı didik didik edildi: Maç sırasında paralar havalarda uçuşmuş

TFF'DEN 6,8 MİLYON LİRA ÖDEME

MASAK raporunda, Kol'un Türkiye Futbol Federasyonundan hakemlik ödemesi aldığı da kaydedildi. 2018-2026 yılları arasında dış kaynaklı 25 milyon 57 bin 733 liralık transfer girişinin 6 milyon 883 bin lirasının 'den geldiği belirtildi.

Aynı dönemde Kol'un çalıştığı üniversiteden hesabına 2,5 milyon lira geldiği, iki kurumdan yapılan ödemelerin toplam dış kaynaklı girişlerin yaklaşık yüzde 37,45'ini oluşturduğu aktarıldı. Kalan 15 milyon 674 bin liranın ise gerçek kişiler ve diğer kurumlardan geldiği ifade edildi. Raporda ayrıca 4 milyon 985 bin liralık transferin açıklama bölümünde "borç veya borç iadesi" ibaresinin bulunduğu belirtildi.

Yasin Kol'un hesabı didik didik edildi: Maç sırasında paralar havalarda uçuşmuş

DİĞER HAKEMLERLE PARA TRANSFERLERİ

Raporda, Kol'un "dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suç kayıtları bulunan kişilerle para giriş ve çıkışlarının olduğu belirtildi. Ayrıca maç takvimi ile diğer hakemlerle gerçekleştirilen transferlere ilişkin tespitlere yer verildi.

MAÇLARIN HEMEN ÖNCESİNDE TRANSFER

Buna göre Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin 50'sinin, birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği aktarıldı.

Söz konusu transferlerin 47'sinin Kol tarafından ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere gönderilen 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemeler olduğu, bu ödemelerin 44'ünde Kol'un ilgili maçın hakemi olduğu belirtildi. Ödemelerin 40'ının ise maç başladıktan sonra yapıldığı kaydedildi.

Raporda, söz konusu ödemelerin nedeninin mevcut kayıtlardan belirlenemediği ifade edildi. Ayrıca O.T.'ye 12 işlemle 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise 1 işlemle 100 bin lira geldiği, karşı yönde transfer bulunmadığı aktarıldı. K.S.'ye ise 358 bin 900 lira gönderildiği belirtildi.

Yasin Kol'un hesabı didik didik edildi: Maç sırasında paralar havalarda uçuşmuş

YASİN KOL TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı ile bazı hakem ve gözlemciler hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kol, "şike ve teşvik primi", Erel ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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#MASAK
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#Yasin Kol
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#Göktuğ Hazar Erel
#Gündem
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