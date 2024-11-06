Yaşlılar dolandırıcıların ana hedefinde! Uzman isimden kritik uyarı: Dijital okuryazarlık artırılmalı

06 Kasım 2024 10:15 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:27

Dolandırıcıların ana hedefinde gelişen teknolojiye ayak uyduramayan yaşlıları var. Uzmanlar, belli bir yaş üstündeki insanlara dijital okuryazarlık dersleri verilmesi gerektiğimi söylüyor.

Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin gerisinde kalan yaşlılar, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Oltalama yöntemiyle yaşlıları arayarak çeşitli bahanelerle para talep eden dolandırıcılar, bazen de telefonlarına gönderdikleri bir kodla tüm bilgilerini ele geçiriyor. Bu durumun farkında olmayan vatandaşlar, yıllarca biriktirdikleri tasarruflarını bir anda kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, yaşlıları dolandırılmaktan korumak için dijital okuryazarlık derslerinin verilmesi gerektiğini, bu konuda gençlerin yaşlılara destek olup onları yalnız bırakmaması gerektiğini vurguluyor.

"HER ALAN DİJİTALLEŞTİĞİ GİBİ DOLANDIRICILIĞINDA DA DİJİTALLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Dijitalleşmenin insanlara pek çok fayda ve zarar getirdiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Tiryaki, “Her alan dijitalleştiği gibi dolandırıcılığında da dijitalleştiğini görüyoruz. Dijital dolandırıcılık internet üzerinden gelen bir dolandırıcılık türü ve buradan kişisel bilgileri, finansal bilgileri ya da mal varlıklarını ele geçirmeye yönelik faaliyetleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"GİZLİLİK AYARLARINI YAPMALARI GEREKİYOR"

Son dönemlerde yaşlıların dijital dolandırıcılık yüzünden binlerce lira parasını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Tiryaki, "Son dönemlerde özellikle yaşlıların çokça hedef alındığını görüyoruz. Zorunlu uygulamalardan olan E Devlet, banka işlemlerinde bile bu kişilerin korktuğunu ve bu işleri yapmaktan çekindiğini görüyoruz. Temel okuryazarlık ve dijital okuryazarlık seviyesinin yaşlılarımızda artırılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da temelde eğitim ve bilinçlendirmenin öne çıktığı bir süreç yaşamak gerekiyor. Burada belli bir yaş üstündeki insanlara dijital okuryazarlık dersleri verilmesi ve bunların dışında gerekli güvenlik önemlerinin alınması, gizlilik ayarlarının (sosyal medya hesaplarında) yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"AİLE İÇİ DESTEK BU KONUDA ÇOK ÖNEMLİ"

Yaşlıları dolandırıcılardan korumanın önemli unsurlarından birinin de mentörlük mekanizması olduğunu anlatan Doç. Dr. Tiryaki, "Yaşlı bireylere danışmanlık verecek başta aile bireyleri olmak üzere kurumların eğitimler vermesi ya da bu alanlarda mentörlük hizmeti verilmesi gerekiyor. Bunların dışında yaşlıların uğrak yeri olan emekli konaklarında dijital okuryazarlık eğitimlerinin verilmesi, risklerin öğretilmesi gerekiyor. Temel konulardan bir tanesi olan aile içi destek de bu konuda çok önem arz ediyor. Ailede dijital okuryazarlığı daha yüksek olan bireylerin yaşlılara destek olması önemli bir faktör. Hepimiz yaşadığımız sürede yaşlanıyoruz. Dijital okuryazarlık seviyemiz de zamanın şartlarına göre mutlaka geride kalacak. Bu durumda da yapılması gereken şu anda bu durumda olan insanlara destek vererek, eğitim vererek ciddi hatalar yapmalarını önlemek olacaktır. Bu yüzden alt nesil olan çocuklara ve torunlara büyük iş düşmekte" diye konuştu.