Müyesser Kartav’ın okuldan eve dönen kızı, annesini yatak odasında hareketsiz halde buldu. Genç kızın sokağa çıkarak komşulardan yardım istemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kartav'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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HABERİN ÖZETİ Yatağında ölü bulundu: 48 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde mide küçültme ameliyatı detayı Kağıthane'de özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan Müyesser Kartav, evinde kızı tarafından ölü bulundu ve ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Kartav'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıktan sonra Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. Ameliyat sonrasında sık sık rahatsızlandığı ve defalarca hastaneye gittiği öğrenildi. Kartav'ın 12 yıllık komşusu Hanım Büyük, ameliyat sonrası doktorun ilgilenmediğini ve ölümün ihmalden kaynaklandığını düşündüklerini iddia etti.

ÖZEL BİR HASTANEDE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Kartav'ın bir süre önce Kağıthane'deki özel bir hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdiği belirlendi. Ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı öğrenilen Kartav'ın, defalarca ambulansla ve kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öne sürüldü. Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Müyesser Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartav'ın cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi. Kartav, 8 Ekim Perşembe günü Safranbolu ilçesine bağlı Ağaçkesen köyünde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

"AMELİYATTAN SONRA BİR TÜRLÜ TOPARLANAMADI"

Kartav'ın 12 yıllık komşusu Hanım Büyük, Kartav'ın ihmal nedeniyle öldüğünü düşündüklerini belirterek, "Kendisi çok iyi bir insandı. Bundan iki ay önce mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bir türlü toparlanamadı kendisi. Sürekli yediğini çıkarıyordu. Doktoruna gidiyordu, doktoru sahip çıkmadı. Bir sürü tahliller istedi ama her tahlillerinde de para istedi. Bence bir ameliyat eden doktorun 6 ay kontrol etmesi gerekiyor ve ücretsiz bunu yapması gerekiyordu. Kendisi de zaten normal geçinen bir vatandaş olduğu için her adım attığında para istiyordu. İdrar tahlili istiyordu para, kan tahlili istiyordu para. Yani durumları da o kadar da iyi değildi bu arkadaşımın. O yüzden ihmalden dolayı öldüğünü düşünüyoruz. Safranbolu'ya defnedildi. Allah ailesine sabır versin. Çok iyi bir insandı. Yani bir insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence. O yüzden bence ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" dedi.