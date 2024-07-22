Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! Yarım milyonluk su faturası
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yeni evli çifte gelen su faturası şoke etti. Görevlinin sayacı yanlış okuması sebebiyle fatura 413 bin lira geldi.
Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çift, gelen su faturasını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. 413 binlik faturayı görünce hemen şikayette bulunan çift, görevlinin sayacı yanlış okuduğu için böyle bir sorun yaşadıklarını öğrendi.
Vatandaşların faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.
"İLK FATURAYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.