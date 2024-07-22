Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı! Yarım milyonluk su faturası

22 Temmuz 2024 15:23 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:36

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

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Atatürk Mahallesi Kiraz Sokak'ta yaşayan yeni evli çift, gelen su faturasını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. 413 binlik faturayı görünce hemen şikayette bulunan çift, görevlinin sayacı yanlış okuduğu için böyle bir sorun yaşadıklarını öğrendi.

Vatandaşların faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.

"İLK FATURAYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.