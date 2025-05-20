Yeni yasa yolda! Artık binalardaki deprem hasarlarından inşaat ustaları da sorumlu tutulacak

Özellikle Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yurt genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarına son sürat hız verildi. Hazırlanan yeni yasayla, Artık binaların sağlamlığından müteahhidin dışında ustaların da sorumlu olacak. Düzenlemenin çıkmasıyla yapı denetiminde önemli bir sorunun çözülme kavuşması bekleniyor.

Türkiye deprem kuşağında ve bina güvenliği konusunda adımlar atılırken yasal mevzuattaki açıklar da giderilmeye çalışılıyor. Depremde binaların hasar alması ve yıkılması, ölümlerle, yaralanmalara neden oluyor.

Binanın müteahhidi sorumluluk alanında bulunuyor ancak inşaatta çalışan ustaların da bu sorumluluğu taşıması amaçlanıyor.

USTALAR DAHA DİKKATLİ OLACAK

Böylelikle ustalar, binaları yaparken gördükleri ihmallerde söz sahibi olmaları ve kendi işçiliklerini de daha hassas yapmaları umuluyor

Binalardaki deprem hasarlarından inşaat ustalarını da sorumlu tutacak düzenlemede sona gelindi.

"HATADAN DOLAYI CEZA ALMAMASI SİSTEMİN EN BÜYÜK AÇIĞI"

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, yaptığı açıklamada, "İnşaat ustalarının yaptığı hatadan ya da işin sorumluluğundan dolayı ceza almaması sistemin en büyük açığı. Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor, yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

"YETKİ BELGESİZ USTA İNŞAATLARDA ÇALIŞAMAYACAK"

Verilen bilgilere göre, düzenleme çıktığında mesleki yeterlilik veya ustalık yetki belgesi kaydı olmayan hiçbir usta şantiyelerde görev alamayacak. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

"YÖNETMELİĞİN KISA ZAMANDA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

Nazmi Şahin, depremlerde inşaat ustalarının yaptığı hatadan ya da işin sorumluluğundan dolayı ceza almamasının sistemin en büyük açığı olduğunu belirterek, "Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor, yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz." dedi.

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

1999 Marmara Depremi'nin ardından doğal afetlere karşı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un çıkarıldığını hatırlatan Şahin, bu sayede denetim sisteminin çok daha iyi bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

"AFET ÖNCESİNDE TEDBİR ALINMALI"

Şahin, doğal afetler yaşandıktan sonra değil, öncesinde tedbir alınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kanunla inşaat sektöründeki paydaşlardan sadece yapı denetim firmalarının mevzuatı, cezaları ve sorumlulukları belirlendi. İnşaat ustalarının mevzuatları ve sorumlulukları konusunda büyük bir boşluk bulunuyor. Ülkemizde yaşanan depremlerde hiçbir usta ceza almadı. Her deprem raporunda işçilik hatası olduğunu yazdık. İzmir Depremi'nden sonra bunu gündeme taşıyarak, bir rapor hazırladık. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de bu ortaya çıktı."