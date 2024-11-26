Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

26 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:38

Yenidoğan çetesi davasında 22 sanık mahkeme karşısına çıktı. Bu hafta da 25 sanık hakim karşısına çıkıyor. Tüm Türkiye'nin dikkatle takip ettiği davada kritik bilgilere ulaşıldı. Sanık avukatlarının mağdurlar üzerinde baskı oluşturduğu yönünde iddiaları kanıtlar nitelikte bir gerçeklik ortaya çıktı. Duruşmanın gerçekleştiği yerde 100'e yakın sanık avukatı bulunurken, mağdur avukatlarının ise çok az sayıda kaldı. Öte yandan iddianamede adı geçmeyen ancak bu çetenin mağduru olan aileler, bulundukları yerlerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına giderek şikayetçi oldukları ortaya çıktı. Yenidoğan çetesinin dava sürecini tgrthaber.com'a değerlendiren ünlü hukukçu Mustafa Zafer çok çarpıcı detaylar aktardı. İşte detaylar...

Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün! Pişkin savunmaları 'bu kadar da olmaz' dedirtti: 'Tüm Türkiye’nin dedikodu yaptığı bir konuya dönüştü'

Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün! Pişkin savunmaları 'bu kadar da olmaz' dedirtti: 'Tüm Türkiye’nin dedikodu yaptığı bir konuya dönüştü'

Türkiye​'nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan​ çetesinin hakim​ tarafından yargılama​ süreci başladı. Şu ana kadar 22 tutuklu​ sanık mahkeme karşısına çıktı. Geriye kalan 25 sanık ise bu hafta hakim karşısına çıkıyor. Yenidoğan çetesinin üyeleri hakim karşısında yaptıkları ifadelerle çözülmeye devam ediyor. Ancak sanık avukatları mağdurlar üzerinde baskı yapmaya çalışıyor. Özellikle sayıca üstünlük kurarak mahkemenin seyrini değiştirmek isteyen avukatlara karşı, dosyanın hakimi ve duruşma savcısının özenli ve dikkatli takibi; davanın ceza muhakemesi usulüne göre sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Yenidoğan çetesi davasının tüm detaylarını Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e anlatan ünlü hukukçu Mustafa Zafer çok çarpıcı detaylar aktardı. İşte röportajın detayları:

İFADELER KAN DONDURUCUYDU!

47 sanığın yargılandığı Yenidoğan davasında bu hafta 25 tutuksuz sanığın mahkeme huzurunda ilk kez sorgulaması yapılacak. Geçtiğimiz hafta 22 tutuklu sanığın sorgulamaları yapıldı. Burada dikkatimizi çeken en önemli husus tüm sanıkların iddianamede yazılı olan ve haklarında iddia edilen suçlamaların hiçbirini kabul etmemesi ancak buna rağmen daha sonra ifadelerinde devam eden kısımlarında hastanelerde olan hukuksuzlukları ben yapmadım ama… diğer sanık şunları bunları yaptı tarzında anlattıkları konular gerçekten kan dondurucuydu.

HASTANE SAHİPLERİNİN HABERİ VARDI!

Sanıkların söylediği en önemli hususlardan birisi; söz konusu örgüt işleyişi kapsamında yapılan eylemlerde hemşirelerin bazılarının ya da ambulans şoförlerinin kendini hekim olarak tanıtması, hastanelere doğrudan yönlendirmelerin yapılması ve yapılan bu organizasyonlarda yine sanıkların iddiasına göre hastane sahiplerinin bu durumdan haberdar olduğunun ve bundan sonraki aşamada asıl maddi menfaati de örgüt yöneticilerinin ve hastane sahiplerinin kazandığı iddiası, ayrıca yargılamanın derinleşmesini gerektirecek bir takım iddiaları oluşturmuştur.

SGK'YI DAHİ DOLANDIRMIŞLAR!

Söz konusu davanın en önemli çatı ismi Fırat Sarı’nın kendisi hakkında suç isnatlarını kabul etmemesi aynı zamanda yeni doğan yoğun bakımlarında kendisinin istihdam ettiği çalışanlarının biriktirme yöntemiyle ilaçların SGK tarafından temin edildikten sonra el altından hastane dışında satıldığını söylemesi gerçekten bizleri hayreti düşürdü.

MAĞDURLARIN TEMSİLCİSİ ÇOK AZ SAYIDA!

Yargılamalarda dikkatimizi çeken en önemli konu ise mağdur ailelerin yani bu suçtan zarar gören kişilerin çok az kişiyle temsil edilmesi. Burada söz konusu mağdur ailelerin avukatları sadece birkaç kişiyle sınırlı. Ancak sanık avukatlarının duruşma salonundaki sayısal olarak üstünlüğü, sanki sanık avukatlarının ve sanıkların istediği şekilde yargılamayı devam ettiği hissi uyandırsa da hem mahkeme başkanının hem üyelerin hem de duruşma savcısının özenli hareketleri ve dikkatli yargılamaları sebebiyle her bir sorusu kesilen mağdur avukatlarının soruları ilk günlerde sanık vekilleri tarafından kesilirken duruşmanın ilerleyen zamanlarında bu durum daha dengeli şekilde yargılama devam etmekte.

SORUŞTURMA DERİNLEŞECEK!

Soruşturma dosyasında yani iddianameye dönüşerek yargılamanın başlamasına neden olan olaylar silsilesinde, iddianamede adı geçmeyen mağdur aileler de bulundukları yerdeki Cumhuriyet Savcılığına giderek söz konusu kişilerden şikayetçi olduklarını öğrendik. İlerleyen günlerde söz konusu yargılamaların daha da derinleşmesi başka yeni soruşturmalardan doğacak iddianamelerin bu dosyayla birleştirilmesi de bu dosyada mümkün olabilir.