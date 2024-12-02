Yenidoğan Çetesi davasında 11'inci gün! Doktor Mehmet Gürül tek tek anlattı: "En büyük hatam..."

02 Aralık 2024 10:25 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 14:51

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve onlarca bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar ifade veriyor! 'Çok denetim gördüm ama bu farklıydı'

Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar ifade veriyor! 'Çok denetim gördüm ama bu farklıydı'

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

Yenidoğan çetesi bir kez daha hakim karşısında! Kan donduran ifadeler: 'Bebeğin öleceğini biliyorduk'

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç​ sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi​ yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 11'inci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

"SGK'YI DOLANDIRMAM İMKANSIZ"

Duruşmada, TRG Hospital Hastanesi’nde doktor olarak çalışan, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve basamaklarda oynama yaparak gerçeğe aykırı şekilde epikriz düzenleyip ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen Mehmet Gürül savunma yaptı.

Gürül savunmasında, "Burada bulunan arkadaşların yarısını tanıyorum, yarısını tanımıyorum. Ben hiç ciro üzerinden maaş almadım. Epikriz üzerinden bir işlem yapmadım. Bunu yaparak SGK'yı dolandırmam imkansız. Ben hastanenin işletme şeklinde yönetildiğini savcıya verdiğim ilk ifadede öğrendim. TRG Hospitalist Hastanesi’nde maaşımın bir kısmı yönetim tarafından ödeniyordu. TRG Hospitalist Hastanesi ile Fırat Sarı nasıl anlaşma yaptı bilmiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı, sanığın hesap hareketlerine ilişkin gelen paraları sordu. Sanık Gürül, "Bu paralar benim maaşım. Bazen farklı hesaplardan geliyordu ama o paralar benim maaşım” şeklinde cevap verdi.

"İLACIN SATILDIĞINI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Sanık Mehmet Gürül, "Belirli dozlarda coursof ilacı kullanıyorduk. Burada bulunan sanıklar söylemedi ancak bu ilaçlar SGK'dan değil ilaç firmalarından alınıyor, dolaplarda saklanıyor. Bu ilaçları Fırat Sarı ve Hakan Doğukan Taşçı'nın sattığını öğrendim. Ben ilacın satıldığını duyunca şok oldum. İlacın satılmasını asla desteklemiyorum. Ben ilaçların satılmasına müsaade edemem. Bu ilaçlar uygun şartlarda saklanmazsa bebeklere zarar verir. En büyük hatam bu hastanelerde çalışan hemşireleri denetlememiş olmam. Yeni işe başlayan hemşireler işi öğrensin istedim. Benim buradaki tek suçum saklamak. Denetime gelindiğinde dışarıdan gelen anlaşması olmayan dış nöbetçi hemşireleri gizlemek. Benim bu dosyadaki tek suçum budur" diye konuştu.

"MÜSTEHCEN KONUŞMALARLA NE İŞİNİZ VAR"

Mahkeme başkanı, sanığa Fırat Sarı ile arasında geçen "Telefonlara dikkat et" konuşmasını sordu. Sanık, "Fırat'tan aldığım bilgiye göre telefonlar dinleniyormuş polis tarafından. Bana da dikkatli olmamı söyledi" dedi.

Mahkeme başkanı Gürül'e, Fırat Sarı ile aralarında geçen müstehcen içerikli konuşmalara ilişkin, "Siz doktorsunuz, müstehcen konuşmalarla ne işiniz var" diye sordu. Sanık, "Sayın başkan bunlar hayatın olağan akışına uygun şeylerdir" diye cevapladı.

"TEK BİR MENFAATİM OLMAMIŞTIR"

Duruşmada TRG Hospitalist Hastanesi’nde müdür olarak görev yapan Murat Mantuş savunma yaptı. Müdürü olduğu hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde usulsüz epikriz yazımı, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki ve hastalarında basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen Mantuş savunmasında “Sektörde doktor bulmak çok zor, bulunsa anlaşmak zor, gelen bir doktor cirodan yüzde 40 istediğini söyledi. Fırat Sarı’nın sahibi olduğu Medisense şirketi gelince bize ‘çevremiz var, doktor, hemşire konusunda yardım ederiz’ dedi. İş anlaşma aşamasına gelince, hangi şartlarda nasıl anlaşacağız konusunda konuştuk. Kendileri ile çalışmaya başlamamız bu şekilde oldu” dedi.

Sanık savunmasının devamında “Fırat Sarı 11 Eylül’de beni arayarak, ön ödeme istedi. 30 bin TL gönderdim, aramızda geçen tek para transferi budur. Tek bir menfaatim olmamıştır. Tapelerde çok adım geçiyor, mizaç konusunda sert bir yapım vardır. Örgüt suçlaması var üzerimde, 2023’ün Temmuz ayına kadar salondaki kimseyi tanımam, hastanemle ilgisi olanları tanıdım. Ortak paydam, ve oturup konuşacak bir konumuz da yok. Tapelerde bile çekindikleri belli, bazı şeylerde benim haberim olmaması için kendi aralarında telkinlerde bulunmuşlar” şeklinde konuştu.