Yenidoğan çetesi davasında 12. gün! Savcılıktan flaş tutuklama talebi

03 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:41

SGK’dan fazla para almak için onlarca bebeğin ölümlerine neden oldukları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan çetesi davasında son 3 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. TRG hastanesi Müdürü Murat Mantuş, hasta sayısının artması için Fırat Sarı’dan yardım istediğini itiraf etti. Davanın 11. duruşması tutuksuz sanıkların dinlenmesiyle tamamlandı. Bugünkü duruşma mağdur ailelerin ifadeleri ile devam ediyor. Özel Güney Hastanesi'nde hayatını kaybeden Kaya bebeğin babasının sözleri duyanları kahretti. Davada ara mütalaa açıklandı. Savcılık tutuksuz yargılanan 10 sanık için tutuklu yargılama talep etti. Yenidoğan çetesi davasının 12. gününde yaşanan son gelişmeler...

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi​ davasında 12. gün... SGK’dan para almak için yeni doğan bebekleri yoğun bakım ünitesine yatırıp, yanlış, yetersiz ya da eksik tedavilerle 10 çocuğun ölümüne neden oldukları iddia edilen Yenidoğan çetesi üyeleri 11 gün boyunca hesap verdi. Davanın 3. haftasının ilk gününde kalan 3 tutuksuz sanık dinlendi. TRG hastanesinde görev yapan doktor Mehmet Gürül, hastanedeki dış nöbetçileri, denetim sırasında sakladığını itiraf etti.

"FIRAT SARI'NIN AKIL HOCASI MISIN?"

İddianameye göre çete elebaşı Fırat Sarı’yla ortak ev almak için Sarı’dan 500 bin lira borç aldığını anlattı. Sonra o borcu ödediğini söyledi. “Fırat Sarı’nın akıl hocası mısın?” sorusunaysa “Çoluk çocuğunla vakit geçir, Hemşirelerle bu kadar ne işin var” dedim.” sözleriyle cevap verdi. Daha sonra sanık kürsüsüne TRG hastanesi Müdürü Murat Mantuş çıktı. Hasta basamaklarında oynamalar yapıp, SGK​’yı dolandırmakla suçlanıyordu. Tutuklu sanık Hasan Basri Gök, ifadesinde hastanedeki usulsüzlüklerden Murat Mantuş’un haberi olduğunu söylemişti.

FIRAT SARI İTİRAFI

Mantuş, o iddiaları “Genç, kızmıyorum kendisine” sözleriyle reddetti ve “Aldatıldığımı, kandırıldığımı gördüm” dedi. Hasta sayısının artması için Fırat Sarı’dan yardım istediğini itiraf etti. adını kullanarak hastanelerden ilaç toplandığını ileri sürdü.

KAYYUMLARIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Öte yandan davanın 10. gününde tutuklu 22 sanığın mal varlıklarına el konulduğu ortaya çıkmış, soruşturma kapsamında kapatılan 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanmıştı. Kayyumların, önümüzdeki hafta göreve başlaması öngörülüyor.

ŞİMDİ SIRA HASTANE VE SANIK AVUKATLARINDA

Son tutuksuz sanık olarak kürsüye, TRG hastanesi Başhekimi Volkan Karataş çıktı. Fırat Sarı ile hastaneye doktor aradıkları sırada tanıştıklarını anlattı. Karataş'ın ifadesiyle, iddianamede adı geçen 47 sanığın tamamı dinlenmiş oldu.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA 12. GÜN...

Şimdi sıra hastane ve sanık avukatlarına geldi. Onların da savunmalarının ardından cuma günü ara kararın çıkması bekleniyor. İşte Yenidoğan çetesi davasının 12. gününde yaşanan son gelişmeler...

03.12.2024 14:00

10 KİŞİ İÇİN TUTUKLU YARGILAMA TALEBİ

Savcılık tutuksuz yargılanan 10 sanık için tutuklu yargılama talep etti. İşte Yenidoğan Çetesi davasında tutuklu yargılama talep edilen o isimler;

Ali Aksu

Ali Dirik

Şeyhmus Çelik

Murat Mantuş

Mehmet Gürül

Mustafa Kazan

Ceren Hatice kırım

Renginar Molla

Sereney Şenkalaycı

Sümeyye Özdemir

03.12.2024 11:30

"BEBEĞİMİN ÖLÜSÜNÜ BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER"

Kaya bebeğin babasının söyledikleri duyanları kahretti. ailesine söz verildi. Kaya bebeğin babasının söyledikleri duyanları kahretti. İşte Kaya bebeğin babasının mahkeme salonunda kullandığı ifadeler:

"Esencan Hastanesi'ne gittik. Sonra Güney’e sevkettiler. Ben arabayla gidene kadar doğum gerçekleşmişti. Ben hastaneye gidince '8 bin lira ödeme var' dediler. Kartla ödemek istedim, kabul etmediler. '4 bin nakit, 4 bin karttan' dediler. 'Eşinin durumu kritik, yoğun bakıma alınmamız gerekiyor' dediler. Bana tüm bilgileri Songül Hanım verdi. Daha sonra bilgi veren Damla Atak, geceleri de Batuhan Çetin bilgi verdi. Songül hoca, 'Çocuğun durumu gayet iyi' dedi. 3 gün sonra ne olduysa 'Çocuğun öldü' dediler. Batuhan Çetin aramıştı. Bana bebeğimin ölüsünü bisküvi kutusunda verdiler. Sonra kendi aracımla Çatalca’ya yola çıktım. Ölüm belgesinde imzamın eksik olduğunu söylediler. Tekrar yola çıktım, defin işlemleri için"

03.12.2024 11:15

"ÖLECEK DENİLMEDİ"

Kerem Muhammed bebeğin annesi Esra Tokluoğlu ise "Benim bebeğimin önceden bilindik bir şikayeti vardı. Doktorumuzla konuşuyorduk ama ölecek diye bir şey söylenmedi. Ben tamamen bayıltılmıştım. Sonrasında ne oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

03.12.2024 11:00

SÖZ SIRASI MAĞDUR AİLELERDE

Yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın 12'nci gününde mağdur ailelerin ifadeleri ile duruşma devam ediyor.

03.12.2024 09:30

12. DURUŞMA BAŞLADI

Yenidoğan Çetesi davasının 11'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlanmıştı. 12. duruşmanın bugün saat 10.30 itibariyle başladı.