Yenidoğan çetesi davasında beşinci duruşma! Bebeklerin aileleri yaşadıklarını anlattı

İstanbul’da para için çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5’inci duruşması bugün görüldü. Bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden bebeklerin aileleri yaşadıklarını anlattı.

İstanbul’da para için çok sayıda bebeği anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

SANIK SAYISI 58'E ÇIKTI

Çete lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri tespit edilen kişilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58’e çıktı.

BEBEKLERİN AİLELERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 5’inci duruşması bugün görüldü. Bugün mahkeme salonunda hayatını kaybeden bebeklerin aileleri yaşadıklarını anlattı.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin’in dava dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Bu çerçevede sanık sayısı 57 olmuştu. Geçtiğimiz duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti. Yenidoğan Çetesi’nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davasına devam ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda görülen 5’inci duruşma, suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı’nın da aralarında bulunduğu 19’u tutuklu 58 sanığın yoklamalarının alınmasıyla sürüyor.