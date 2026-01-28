Yılın ilk MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devletin zirvesi yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM SURİYE

TRT Haber'in aktardığına göre, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının öncelikli gündem başlığı Suriye olacak. Sahadan hızla temizlenen terör örgütü SDG/YPG'nin hezimetiyle sonuçlanan gelişmeler ele alınacak. Bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirilecek.

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında 18 Ocak'ta imzalanan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" çerçevesinde sahadaki son durum kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

MGK'nın yakın takibinde olan bir diğer konu da: Terörsüz Türkiye süreci. Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı alması sonrası sahada yaşanan son durum konuşulacak. Örgütün silah bırakma adımları ve Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi ele alınacak.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI DA GÖRÜŞÜLECEK

MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da görüşülecek. Bunlardan biri Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalar ve diplomatik temaslar olacak.

İran'da yaşanan rejim karşıtı protestolar sonrası Washington ile Tahran yönetimi arasında tırmanan gerilim, kritik toplantıda masaya yatırılacak bir başka gündem maddesi olacak.