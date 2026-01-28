Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe'de düzenlenecek. Kritik toplantıda başta Suriye olmak üzere iç ve dış güvenlik konuları ele alınacak.

Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.30'da başlaması bekleniyor.

ANA GÜNDEM SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Görüşmelerde ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor. Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında 18 Ocak'ta imzalanan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması" çerçevesinde sahadaki son durum kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

Türkiye sınırına yakın bölgelerde alınacak ek tedbirler ile Şam yönetiminin talep etmesi durumunda sağlanacak destek de değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci de MGK'nın yakın takibinde. Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı alması sonrası sahada yaşanan son durum toplantıda konuşulacak. Örgütün silah bırakma adımları ve Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi ele alınacak.

Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

MGK toplantısında bölgesel konu başlıkları da görüşülecek. Bunlardan biri Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalar ve diplomatik temaslar olacak.

Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

İRAN'DAKİ PROTESTO OLAYLARI

İran'da yaşanan rejim karşıtı protestolar sonrası Washington ile Tahran yönetimi arasında tırmanan gerilim, kritik toplantının bir başka gündem maddesi.

Yılın ilk MGK'sı bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı barışı sağlamaya yönelik adımların masaya yatırılması beklenen toplantıda, KKTC ve Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz'deki hem de Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması için yürütülen çalışmalar da incelenecek.

