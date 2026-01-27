Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme! Gündem Suriye ve Gazze

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye'deki ateşkes sürecini ve Gazze Barış Kurulu çalışmalarını ele aldı. Erdoğan, Suriye'deki entegrasyon anlaşmasının tam uygulanmasına vurgu yaparken, ABD ile iş birliğini her alanda ileri taşıma kararlılığını yineledi.

Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme! Gündem Suriye ve Gazze
27.01.2026
27.01.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen stratejik telefon görüşmesine dair resmi açıklamayı yayımladı. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu’daki sıcak çatışma bölgelerine dair somut çözüm önerileri değerlendirildi.

SURİYE'DE "TAM ENTEGRASYON" VURGUSU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi."

https://x.com/iletisim/status/2016243199053070782

#Politika
