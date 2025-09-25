Menü Kapat
Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar sürdüğü merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da Beyaz Saray’da kritik bir zirvede bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri açısından büyük önem taşıyan F-35 ve F-16 programları, CAATSA yaptırımları, Gazze’deki insani kriz, Suriye’deki istikrar süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve Heybeliada Ruhban Okulu gündeme geldi. İşte Trump Erdoğan görüşmesinin süresi ve program ayrıntıları…

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı ile Başkanı , Beyaz Saray’da Oval Ofis’te gerçekleşen ikili görüşmede buluştu. Görüşme öncesi iki lider kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP GÖRÜŞME ÖNCESİ NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada ’a büyük saygı duyduğunu ifade etti. Trump, Erdoğan’ın güçlü ve çetin bir lider olduğunu söyleyerek ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin kapsamına da değindi. ve F-16 konularının gündemde olduğunu belirten Trump, “İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz” dedi. Trump, Erdoğan’ın hem Rusya hem de Ukrayna liderleri tarafından saygı gördüğünü dile getirdi.

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise basın açıklamasında F-35 ve F-16 meselesinin yanı sıra konusunun da görüşüleceğini söyledi. Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili de mesaj veren Erdoğan, “Üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Trump ile birlikte bölgede yaşanan sorunların aşılabileceğine inandığını belirterek iş birliği vurgusu yaptı. Görüşmenin ardından öğle yemeğinde de kritik başlıkların değerlendirileceği bildirildi.

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi

TRUMP ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ’ın Beyaz Saray’daki görüşmesi Oval Ofis’te basına kapalı şekilde başladı. Program kapsamında iki lider Türkiye saati ile 18.15’te ikili görüşme için bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından saat TSİ 18.45’te Kabine Odası’nda öğle yemeği programı planlandı. Basına kapalı devam eden bu görüşmelerde iki ülkenin gündemindeki önemli konular masaya yatırıldı.

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi

Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak liderlerin gündemdeki kritik meseleleri detaylı olarak ele aldığı belirtildi. Zirvede Türkiye’nin savunma sanayii talepleri, ’deki insani durum, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamlı şekilde görüşülecek.

Trump Erdoğan görüşmesi ne kadar, kaç dakika sürdü? Basına kapalı gerçekleştirildi

TRUMP ERDOĞAN KAÇ DAKİKA/SAAT, NE KADAR SÜRDÜ?

Erdoğan ile Trump’ın Washington’daki görüşmesinin yaklaşık 1 ila 1,5 saat sürmesi bekleniyor. Program akışına göre Oval Ofis’te başlayan ikili görüşme ve sonrasında gerçekleşen öğle yemeği ile birlikte kritik konular masaya yatırılacak. Görüşmede F-35 programı, CAATSA yaptırımları, Halkbank davası, Gazze’deki saldırılar, insani yardımlar ve Doğu Akdeniz’deki enerji dengeleri gündemdeydi.

