Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

Orta Doğu’daki sıcak çatışma ortamı, bölge haritalarının yeniden çizilmesine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. TGRT Haber Taksim Meydanı canlı yayınında konuşan gazeteci Yılmaz Bilgen, özellikle İran ve Irak ekseninde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren "karanlık bir senaryonun" raftan indirildiğini savundu.

"KÜRT GÜÇLERİ DOĞRU ANI BEKLİYOR"

Bilgen, Kürt koalisyonu tarafından yapılan açıklamalara ve elindeki bir istihbarat raporuna dayanarak, bölgedeki Kürt grupların "stratejik bir bekleyiş" içinde olduğunu belirtti. Bu bekleyişin nihai hedefinin Tahran'la hesaplaşmaktan ziyade, Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir hat oluşturmak olduğunu iddia eden Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmenşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar. Yani köy köy Ova ova, Kürt güçlerinin nasıl Basra'ya indirileceğini, Van der Abbas'a indirileceğini, limanları kontrol edeceğinin projesi yapılmış. "

TÜRKİYE'DEN 100 KİLOMETRELİK ASKERİ HAMLE

Senaryonun hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını öne süren Bilgen, sınır ötesi operasyon sinyali olarak yorumlanabilecek iddialı bir tahminde bulundu:

"Bakın önümüzdeki dönem aylar ve zaman zarfında bu karanlık senaryoya eğer karşılık bulursa Türkiye buradan dikey en az bir 100 km'lik koridor açmak zorunda kalacak. Askeri koridor açmak zorunda kalacak. Çok iddialı söylüyorum. Yani en az 100 km Türk sınırından başlayarak Başkale'den Türkiye İran sınırlarında 100 km'lik bir koridor açmak zorunda kalacak.

Türkiye ve Azerbaycan bu İsrail'in İran üzerinden üretilmek istenilen kaosa çünkü bizim hiç görmediğimiz bir nokta daha var. Burada Kaşkay Türkleri var. Yani biz mesela bunu hiç konuşmuyoruz. İşte Sahra Türkmenleri var. Bunlar nerede? Ahvaz'da. Yani Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmanşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar."

