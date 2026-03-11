Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, Batılı güçlerin ve bölgesel müttefiklerin Orta Doğu'da yeni bir yapı oluşturma çabasında olduğunu ileri sürdü. Bilgen, Kürt güçlerinin Basra'ya indirilmesi planını içeren gizli bir istihbarat raporuna atıfta bulunarak Türkiye'nin sınır güvenliği için "dikey askeri koridor" stratejisini devreye sokabileceğini iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 00:58

’daki sıcak çatışma ortamı, bölge haritalarının yeniden çizilmesine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. TGRT Haber Taksim Meydanı canlı yayınında konuşan gazeteci Yılmaz Bilgen, özellikle ve ekseninde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren "karanlık bir senaryonun" raftan indirildiğini savundu.

Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

0:00 119
HABERİN ÖZETİ

Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Gazeteci Yılmaz Bilgen, Orta Doğu'daki sıcak çatışma ortamında İran ve Irak ekseninde Türkiye'yi ilgilendiren bir senaryonun gündemde olduğunu ve Kürt güçlerinin Basra Körfezi'ne ulaşmayı hedeflediğini iddia etti.
Gazeteci Yılmaz Bilgen, bölgedeki Kürt grupların Tahran'la hesaplaşmaktan ziyade, Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir hat oluşturma hedefiyle stratejik bir bekleyiş içinde olduğunu belirtti.
Bilgen, Kürt güçlerinin Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmenşah'ta stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yaptığını öne sürdü.
Senaryonun hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını ve en az 100 km'lik dikey bir askeri koridor açmak zorunda kalacağını tahmin etti.
Bilgen, Türkiye ve Azerbaycan'ın İsrail'in İran üzerinden üretilmek istenilen kaosa karşı duruşuna dikkat çekti ve bölgede Kaşkai Türkleri ile Sahra Türkmenleri gibi Türk topluluklarının varlığına değindi.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

"KÜRT GÜÇLERİ DOĞRU ANI BEKLİYOR"

Bilgen, Kürt koalisyonu tarafından yapılan açıklamalara ve elindeki bir istihbarat raporuna dayanarak, bölgedeki Kürt grupların "stratejik bir bekleyiş" içinde olduğunu belirtti. Bu bekleyişin nihai hedefinin Tahran'la hesaplaşmaktan ziyade, Basra Körfezi'ne kadar uzanan bir hat oluşturmak olduğunu iddia eden Bilgen, şu ifadeleri kullandı:

"Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmenşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar. Yani köy köy Ova ova, Kürt güçlerinin nasıl Basra'ya indirileceğini, Van der Abbas'a indirileceğini, limanları kontrol edeceğinin projesi yapılmış. "

Yılmaz Bilgen'den çarpıcı iddia: 'Karanlık senaryo gerçekleşirse Türkiye 100 kilometrelik koridor açmak zorunda kalacak'

TÜRKİYE'DEN 100 KİLOMETRELİK ASKERİ HAMLE

Senaryonun hayata geçirilmesi durumunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını öne süren Bilgen, sınır ötesi operasyon sinyali olarak yorumlanabilecek iddialı bir tahminde bulundu:

"Bakın önümüzdeki dönem aylar ve zaman zarfında bu karanlık senaryoya eğer karşılık bulursa Türkiye buradan dikey en az bir 100 km'lik koridor açmak zorunda kalacak. Askeri koridor açmak zorunda kalacak. Çok iddialı söylüyorum. Yani en az 100 km Türk sınırından başlayarak Başkale'den Türkiye İran sınırlarında 100 km'lik bir koridor açmak zorunda kalacak.

Türkiye ve Azerbaycan bu İsrail'in İran üzerinden üretilmek istenilen kaosa çünkü bizim hiç görmediğimiz bir nokta daha var. Burada Kaşkay Türkleri var. Yani biz mesela bunu hiç konuşmuyoruz. İşte Sahra Türkmenleri var. Bunlar nerede? Ahvaz'da. Yani Bender Abbas'a giden güzergah üzerinde ve Kirmanşah'ta bir stabilizasyon sağlandıktan sonra Basra'ya inme planı yapmışlar."

https://x.com/tgrthabertv/status/2031448709171494961

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar
Yılmaz Bilgen'den sarsıcı Mazlum Abdi iddiası: Kandil suikast düzenleyip suçu Türkiye'ye atabilir
ETİKETLER
#iran
#orta doğu
#Irak
#Askeri Harekat
#Kürt Güçleri
#Türkiye Askeri Operasyon
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.