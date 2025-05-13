Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik aşağılayıcı ifadeler bulunduğunu belirledi.

"DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA"

Yapılan incelemenin ardından ardından savcılık, Özdil hakkında "Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ile devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.