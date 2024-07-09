Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Bu kez yer İstanbul

09 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:32

Başıboş köpeklerle ilgili dosya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinde: Çözümleri inceledi

Başıboş köpeklerle ilgili dosya artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinde: Çözümleri inceledi

Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Bu kez yer Hatay

Başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Bu kez yer Hatay

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Sivas'ta başıboş sokak köpekleri yine dehşet saçtı! Her yer kan revan içinde

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpeklerinin dehşet yaşattığı son yer Başakşehir oldu.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

ÇOK SAYIDA KÖPEK SALDIRDI

Bir korkunç görüntü de İstanbul'un Başakşehir ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çok sayıda başıboş sokak köpeği, bir vatandaşa saldırdı.

Görüntülerde, vatandaşın üstüne gelen köpeklerle uzun süre mücadele ettiği görülürken bölgeye yaklaşan bir otomobil sayesinde vatandaş köpeklerden kurtuldu.

KÖPEKLERLE İLGİLİ DOSYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Sokaklarda başıboş gezen ve saldırmasıyla insanları ölüme götüren köpeklerle ilgili soruna karşı kapsamlı çalışma yapıldı. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından sunuldu.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.