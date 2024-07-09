Yine başıboş sokak köpeği dehşeti! Bu kez yer İstanbul
Tartışmalı başıboş sokak köpeği sorunu devam ederken, son olay İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Bir vatandaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Şans eseri bölgeden geçen bir otomobil sayesinde kurtulan adamın yaşadıkları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpeklerinin dehşet yaşattığı son yer Başakşehir oldu.
Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.
ÇOK SAYIDA KÖPEK SALDIRDI
Bir korkunç görüntü de İstanbul'un Başakşehir ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çok sayıda başıboş sokak köpeği, bir vatandaşa saldırdı.
Görüntülerde, vatandaşın üstüne gelen köpeklerle uzun süre mücadele ettiği görülürken bölgeye yaklaşan bir otomobil sayesinde vatandaş köpeklerden kurtuldu.
KÖPEKLERLE İLGİLİ DOSYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA
Sokaklarda başıboş gezen ve saldırmasıyla insanları ölüme götüren köpeklerle ilgili soruna karşı kapsamlı çalışma yapıldı. Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından sunuldu.
Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." ifadelerini kullandı.