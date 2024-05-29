Yine köpek dehşeti: Yaşlı adam ölümden döndü

29 May 2024 15:27 - Güncelleme : 29 May 2024 15:38

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan başıboş köpek açıklaması: Ortada kesin bir şey yok

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan başıboş köpek açıklaması: Ortada kesin bir şey yok

Acıgöl ilçesinde kahvehane işleten 58 yaşındaki Necati Dikici, sabah evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki diğer köpeklerin de saldırısıyla yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Dikici’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici “Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.

'SOKAĞA ÇIKAMIYORUZ'

Saldırıya uğrayan Dikici’nin yeğeni Doğan Karaman da, “Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın” şeklinde konuştu.