16°
Gündem
Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini tüm hızıyla sürdürerek vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Yapılan incelemelerde bitkisel yağlar içeren yoğurt, yağlı yazılan peynirlerde az yağ kullanıldığı ortaya çıktı. İşte tam liste...

Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı
tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda sahtecileri bir kez daha tek tek , ifşalanmaya da devam ediyor.

Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.

Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı

Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

YOĞURTTA NİŞASTA TESPİTİ

Endamınoğulları Süt Ürünleri Gıda inşaat Sanayi ve Tİcaret Limited Şirketi'nin Gaziantep Oğuzeli ilçesinde bulunan Endamoğlu yoğurtta "Bitkisel Yağ ve Nişasta Tespit" edildi.

İşte tam liste...

Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı
Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı
Yoğurtta bitkisel yağ, peynirde hile! Bakanlık yeni ifşa listesini açıkladı

