Yok böyle vurgun! 'HGS' borcunuz var' yalanıyla 900 milyon TL'yi cebe indirmişler

Yurt genelinde siber dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyona ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Yerlikaya, "HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var" gibi SMS'ler göndererek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

900 MİLYON TL HESAP HAREKETİ

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, bankalarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerlerinin ise işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

PTT - HGS ismi ve logosuyla sahte internet sitesi oluşturan, "HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var” gibi vatandaşlarımıza yanıltıcı SMS’ler gönderip dolandıran, bankalarda 900 milyon hesap hareketi bulunan 12 Şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

"12 ŞÜPHELİ JANDARMAMIZ TARAFINDAN YAKALANDI"

İstanbul merkezli 6 ilde “bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 Milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık. 10’u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"SAVCILIKLARIMIZCA HAKKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari’de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları, "HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var” gibi yanıltıcı SMS’ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"200 ADET BANKA VE 30 ADET KRİPTO HESABINA EL KONULDU"

Operasyonlarda; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."