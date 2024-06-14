Yola çıkacaklar dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte bayramda alınacak tedbirler..

14 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:16

Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Okulların da yaz tatiline girmesiyle aileler çocuklarını da alıp şehir dışına çıkıyor. Olası kazaların önüne geçmek için bir dizi önlem alınacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yola çıkacakları uyararak alınan önlemleri duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında:

Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir.

1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 318 EDS yol denetimleri yapacaktır.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım. Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin.

Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım.

Tüm bu uyarılara uyalım ki: Yolun sonu bayram olsun.

Kurban Bayramımız mübarek olsun."