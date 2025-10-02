Menü Kapat
18°
Gündem
 Ümit Buget

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da ana arterler, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, 'da araçlarıyla yollara çıkan vatandaşlar nedeniyle ana arter, cadde ve ara yollarda yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da da hissedilen depremin ardından evlerinden, okullarından ve iş yerlerinden çıkan İstanbullular özel araçlarıyla yollara çıktı. kara yolu ve 'nun bazı noktalarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul trafiğinde deprem yoğunluğu

AVRASYA TÜNELİ'NDE ULAŞIM AKSAMADI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişlerinde trafik yoğunluğu gözlenirken 'nde ulaşımın aksamadığı görüldü.
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar araç yoğunluğu aralıklarla devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Cevizlibağ, Haliç ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.
Basın Ekspres Caddesi ile D-100 kara yolunda Haramidere'de TEM Otoyolu'na katılım noktasında trafik yoğunluğu gözleniyor. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 60, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67'ye kadar çıktı.

İstanbul depremi hakkında Naci Görür'den ilk açıklama: 'Her an büyük bir deprem olabilir'
İstanbul depremi sonrasında endişelendiren açıklama! “Büyük depremin öncüsü olabilir”
#istanbul
#deprem
#trafik
#tem otoyolu
#d-100
#avrasya tüneli
#Gündem
