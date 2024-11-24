Yola çıkacaklar dikkat: Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı!

24 Kasım 2024 18:18 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 18:22

Kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok ilin geçiş güzergahındaki Kayseri-Malatya karayolu kardan ulaşıma kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin yol açma çalışması ise aralıksız devam ediyor...

Kayseri​'de etkili olan kar​ yağışı ve tipi​ nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Kayseri'de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin yol açma çalışması ise aralıksız devam ediyor.

Hatay'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Amanos Dağı eteklerini beyaza bürüdü. Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay’da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu fırtına ve yağış devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Amanos Dağı etekleri kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, araçlarıyla dağ eteklerine çıkarak karın tadını çıkarttılar.

KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Bolu ve Düzce'yi özellikle etkisi altına alan kar yağışına karşı SEDAŞ ekiplerinin saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Sakarya ve Kocaeli'nin yanı sıra Bolu ve Düzce'de de etkisini hissettiren olumsuz hava şartlarında enerjinin sürekliliği için 7/24 görevde olan ekiplere, SEDAŞ bölge yöneticileri de eşlik ediyor.

Karla mücadele eden ekipler, enerji sürekliliğini korumak için ileri teknolojik donanımlar ve geniş araç filosundan faydalanıyor. Kar yağışı nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda dron yardımıyla tespit çalışmaları yapılıyor. Ulaşımın kapalı olduğu yerlere ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı ekiplerle koordineli biçimde hareket ediliyor.

Yoğun kar yağışı sonrası Bolu'nun muhtelif bölgeleri ile Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca bölgelerinin bir kısmındaki köy yollarının erişime açılmasının ardından enerji nakil hatlarındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.