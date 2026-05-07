Liderliğini Mehmet Selim A.’nın yaptığı “Yolyemezler” silahlı suç örgütünün, koordineli şekilde hareket ederek suç görüşmeleri gerçekleştirdiği, bahis sitelerine entegre panel sistemi kurduğu, dış finans evi olarak adlandırılan adreslerde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ Yolyemezler suç örgütüne yönelik iddianame hazır! 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi, evlerden çıkan mühimmat depoları Liderliğini Mehmet Selim A.’nın yaptığı “Yolyemezler” silahlı suç örgütüne yönelik, yasa dışı bahis faaliyetleri ve 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Örgütün bahis sitelerine entegre panel sistemi kurduğu ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'da yaklaşık 20 farklı adreste kiraladıkları hücre evlerinde ofisler kurarak faaliyetlerini sürdürdükleri ortaya çıktı. Örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. 79 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, bu şüphelilerden 39'u tutuklandı.

1,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan finansal analizlerde yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığının tespit edilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlattı.

20 FARKLI ADRESTE HÜCRE EVİ

Şüphelilere yönelik teknik takip, arama, el koyma işlemleri ve dijital materyal incelemeleri sonucunda örgüt üyelerinin İstanbul’da yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiralayarak, bu noktalarda kurdukları ofisler aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

GÜNLÜK 84 MİLYON TL PARA TRAFİĞİ

Başsavcılık tarafından, şüphelilerin kiralık “SET” olarak adlandırılan banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurt dışı sunucular kullanarak yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital verilerde örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon lirayı aşan işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 39 şüpheli tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 şüphelinin ise firari olduğu ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında başsavcılıkça iddianame hazırlandı.

“Yasa dışı bahis”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.