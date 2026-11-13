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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 19:49

Yunanistan'da yakalanan 116 suç kaydı olan çete lideri Sercan Sayal tutuklandı

Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen ve hakkında 116 suçtan aranması olan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 19:49

Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sayal, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

YUNANİSTAN'DAN GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal'ın yakalandığı 'dan Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmiş ve dün İzmir'e getirilmişti.

 


 

 

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