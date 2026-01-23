Yurtdışında lise eğitimine talep arttı! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün: Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor

Türkiye'de üniversitenin yanı sıra artık liseyi de yurtdışında okumak isteyenlerin sayısında her geçen gün artıyor. Yurtdışında lise okumak için tercih edilen ülkeler arasında; İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada bulunuyor.

Yurt dışında genellikle liselere giriş için genel bir sınav yok. Ancak sistem ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken, her okul kendi sınavını da geçerli olarak kabul edebiliyor.

ÜNİVERSİTELERE KOLAY GEÇİŞ İMKANI

NTV’de yer alan habere göre; Yurtdışı Eğitim Uzmanı Metin Koç, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin o ülkedeki üniversitelere daha kolay geçiş yapabildiğini belirtti.

ÜCRETLER 23 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Yurtdışında lise okumaya son yıllarda talep ciddi derecede arttığını aktaran Koç, eğitim ücretleri hakkında da bilgi verdi.

Avrupa'da ortalama eğitimin 23 bin eurodan başladığını söyleyen Koç, "35 bin euroya kadar çıkıyor. Amerika için de 25 bin dolar ile 50 bin dolar arasında ücret değişiyor" diye konuştu.