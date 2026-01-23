Menü Kapat
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

Yurtdışında lise eğitimine talep arttı! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün: Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor

Yurtdışında eğitim görmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Üniversitenin yanı sıra liseye de son yıllarda yoğun bir talep var. Bu durumun temel nedenleri arasında ise Türkiye'de yükselen özel okul ücretleri gösteriliyor.

Yurtdışında lise eğitimine talep arttı! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün: Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor
Türkiye'de üniversitenin yanı sıra artık liseyi de yurtdışında okumak isteyenlerin sayısında her geçen gün artıyor. Yurtdışında okumak için tercih edilen ülkeler arasında; , , ve bulunuyor.

Yurt dışında genellikle liselere giriş için genel bir sınav yok. Ancak sistem ülkeden ülkeye değişiklik gösterirken, her okul kendi sınavını da geçerli olarak kabul edebiliyor.

Yurtdışında lise eğitimine talep arttı! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün: Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor

ÜNİVERSİTELERE KOLAY GEÇİŞ İMKANI

NTV’de yer alan habere göre; Yurtdışı Eğitim Uzmanı Metin Koç, yurt dışında eğitim alan öğrencilerin o ülkedeki üniversitelere daha kolay geçiş yapabildiğini belirtti.

Yurtdışında lise eğitimine talep arttı! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün: Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor

ÜCRETLER 23 BİN EURODAN BAŞLIYOR

Yurtdışında lise okumaya son yıllarda talep ciddi derecede arttığını aktaran Koç, eğitim ücretleri hakkında da bilgi verdi.

Avrupa'da ortalama eğitimin 23 bin eurodan başladığını söyleyen Koç, "35 bin euroya kadar çıkıyor. Amerika için de 25 bin dolar ile 50 bin dolar arasında ücret değişiyor" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kar tatili haberleri gelmeye başladı! Eğitime ara verildi, motokuryelere trafik yasağı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genç girişimcilere istihdam mesajı
