Yusuf Dikeç’e rakibinden övgüler! "Altın madalyayı ben değil sen aldın"

10 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:24

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Dünyanın konuştuğu fenomen atıcı Yusuf Dikeç: Sabrettik ve çok çalıştık

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Yusuf Dikeç'ten bir rekor daha! O paylaşımı 36 milyon kişi gördü

Kıdemli Astsubay Yusuf Dikeç, atıcılık oyununda iki açık gözle yaptığı tekli vuruşla dünya gündemine oturdu. Atıcılık oyununda nadir oyunculardan biri olan Yusuf Dikeç dünyada en fazla konuşulan isimler arasına girdi.

Sosyal medyada gündem olan Dikeç hakkında milyonlarca paylaşım yapıldı.

Yusuf Dikeç’in yarışmalardaki rakibi ve altın madalyanın sahibi olan Sırp Damir Mikeç, Dikeç’e attığı mesajda;

“Altın madalyayı sanki ben değil sen aldın. Benim ülkemde bile sen bir numarasın” İfadelerini kullandı.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç 1 Ocak 1973’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde dünyaya geldi.

Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli Başçavuş Dikeç, tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.

Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları'nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti. Mersin'de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları'nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.