Zehir tacirlerine 10 ayrı adreste baskın: 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi

19 May 2024 08:09 - Güncelleme : 19 May 2024 08:22

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Meteoroloji uyarı yaptı: Toz taşınımı, sağanak yağış geliyor! 19 Mayıs hava durumu belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yaptığı Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton 23 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu toplam 6 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 Ton 23 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında;

-808 kg sıvı Metamfetamin,

-60 kg kristal Metamfetamin,

-136 kg Aseton maddesi ve

-Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise;

-147,5 kg sıvı metamfetamin ve

-7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu:

-1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve

-Hassas terazilere el konuldu."