Zehir tacirlerine 10 ayrı adreste baskın: 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik 17 operasyonuyla 10 ayrı adrese baskın yapılarak 1'i yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yaptığı Narkoçelik-17 operasyonunda 1 ton 23 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu toplam 6 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 Ton 23 Kg Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında;
-808 kg sıvı Metamfetamin,
-60 kg kristal Metamfetamin,
-136 kg Aseton maddesi ve
-Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise;
-147,5 kg sıvı metamfetamin ve
-7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu:
-1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve
-Hassas terazilere el konuldu."