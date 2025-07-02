Zehir tacirlerine 7 ilde operasyon! 825 kg uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet güçleri zehir tacirlerine büyük bir darbe indirdi. Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda 825 kilogram eroin ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nefes kesen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

38 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

825 KG EROİN!

Elebaşılığını yurt dışında firar olan Ş.I.'nın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.. Ayrıca belirlenen adreslere yapılan baskınlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.