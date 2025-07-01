Hepsi otomobilin teybinden çıktı! Polis zulayı böyle patlattı

Türk polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar’da da yapılan uyuşturucu operasyonunda otomobil zulasına saklanan 40 bin kullanımlık uyuşturucu ortaya çıkarıldı.

HEPSİ OTOMOBİLİN TEYBİNDEN ÇIKARILDI

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler kent girişinde bir otomobili durdurarak eğitimli narkotik köpekleri ile aramam yaptı. Aramada köpek aracın teybinin olduğu bölüme tepki verince ekipler teybi söktü. Teybin arkasında havluya sarılmış vaziyette 33 bin 836 adet kullanımlık 6 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan H.İ.K. isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

