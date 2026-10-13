Büyükçekmece’de trafikte ortalık savaş alanına döndü: 180 bin TL ceza, ehliyet ve araca el koyma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan bir trafik kavgası görüntüsü üzerine "Sanal Devriye" faaliyeti kapsamında inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, 13 Ekim 2026 tarihinde Büyükçekmece Kumburgaz yanyol Ankara istikametinde yaşanan olayda, bir sürücünün araçtan inerek saldırgan davranışlar sergilediği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Kimliği tespit edilen sürücü, aynı gün sevk ve idaresindeki araçla birlikte güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

180 BİN TL CEZA, EHLİYETE VE ARACA EL KOYMA

Sürücüye, çeşitli suçlardan 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınırken, olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.