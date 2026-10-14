Polisten kaçan alkollü sürücü gazeteciye saldırdı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama noktasındaki polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Alkolmetre üfletilmek istenildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmaya çalışan sürücü N.N.K., görüntü aldırmamak için kameraya yönelerek hamlede bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleşen sürücü, ekiplere 'Çekim yaparsa üflemem' diyerek zorluk çıkardı. Yapılan kontrollerde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü N.N.K.'ye 232 bin TL idari para cezası verildi. Hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılan N.N.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobili ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

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