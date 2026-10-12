Alkollü sürücünün arkadaşından polise şoke eden sözler: 'Bu salak. Ben size yakalanmam'

Eskişehir’de 3,02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 50 bin TL para cezası kesildi ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Araçta bulunan alkollü arkadaşı ise polise, ''Bu şoför salak. Burada arkada yol var, oradan kaçar giderim. Size yakalanmam'' diyerek şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak’ta trafik denetimi gerçekleştirdiği sırada, 26 GS 399 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü B.K.’ya yapılan alkol testinde 3,02 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ ARKADAŞINDAN PİŞKİN ÇIKIŞ

Denetim sırasında otomobilde bulunan alkollü bir başka şahıs, polis ekiplerine yönelik sözleriyle dikkat çekti.

Şahsın, "Bu sevdiği kadının arabası. Sabah ortalık karışacak. Burada kaçak yol var, ben yakalanmam. Bu şoför salak. Burada arkada yol var oradan kaçar giderim, size yakalanmam. Ben alkollüyüm. Arabayı alıp gideyim mi?'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.