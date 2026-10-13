Otomobil, bisikletli çocuğa yaya geçidinde çarptı

Bartın'da bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye, şehir merkezine seyir eden S.A. (33) idaresindeki 74 BV 382 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulduğu otomobilin ön kaputunda yaklaşık 7 metre ileriye giden A.D., aracın durmasıyla kaputtan beton yola düştü. Kazada yaralanan A.D., olay yerine çağrılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.