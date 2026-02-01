Zehir tacirlerine büyük darbe! Kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum"

https://x.com/AliYerlikaya/status/2017856621129404790