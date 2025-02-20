Zehir tacirlerine darbe! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

TCK'nın 191. maddesine göre, uyuşturucu maddeyi kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.