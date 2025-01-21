Zekiye Aydın cinayetinde yeni gelişme! 19 yıllık sır aralanıyor! Yeğeni de gözaltına alındı

21 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:22

Çanakkale'de 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban giden otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni Adil Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. İşte detaylar...

Çanakkale​'de 2006 yılında öldürülen Zekiye Aydın cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2006 yılında gerçekleşen olayda otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın ortadan kayboldu ve 19 yıldır haber kendisinden haber alınamadı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın ile ilgili 'cenazesinin yerini biliyorum' açıklamasının ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından canlı yayında cinayet şüphelisi iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili 14 Ocak’ta Edirne’nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık​ İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YEĞENİ GÖZALTINA ALINDI

6 gün önce Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Sabri Önel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 19 yıllık cinayete ilişkin soruşturmayı genişletti.

Dün JASAT​ ekiplerince, 19 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban giden otel ve turizm işletmecisi Zekiye Aydın'ın yeğeni Adil Önel, İstanbul'da gözaltına alındı. Ayvacık Jandarma Komutanlığına getirilen Adil Önel işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.