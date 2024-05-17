Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvay çarpıştı

17 May 2024 19:14 - Güncelleme : 17 May 2024 19:18

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde beton mikserinin tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Kaza Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri, geri manevra yaptığı sırada Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Kazada tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FENALAŞAN YOLCUYA ANINDA MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından söz konusu seferler normale döndü.