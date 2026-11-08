Zonguldak Valiliği'nin X hesabını hedef aldılar! Siber müdahale sonrası harekete geçildi

Siber saldırganlar, Zonguldak Valiliği'nin resmi X sosyal medya hesabını hedef aldı. Hesaba müdahale tespit edilirken valilik bir açıklama yaptı.

RİSKLERİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Zonguldak Valiliği açıklamasında, valiliğin resmi X hesabına yönelik siber müdahale tespit edildiği belirtilirken yaşanan olayın dijital güvenlik kaynaklı olduğu, hesabın yeniden güvenli hale getirilmesi ve yaşanabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışma başlatıldığı bilgisi verildi.

"HESAPTAN YAPILACAK PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Valilik, güvenlik sorunu giderilinceye kadar hesaptan yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum ve mesajların kurumu temsil etmeyeceği uyarısında bulundu. Özellikle maddi menfaat sağlamaya yönelik taleplere ve yönlendirmelere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, hesabın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin valiliğin diğer resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.